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Вдова Вороненкова Максакова назвала заказчиков убийства своего мужа

Опубликовано 29.06.17 15:48 Вдова Вороненкова Максакова назвала заказчиков убийства своего мужа

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова скорректировала свою версию случившегося.

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова считает, что его убийство заказали «российские криминальные авторитеты». Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Дождь».

По ее словам, убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова заказали российские криминальные авторитеты, которым покровительствует ФСБ. Вдова уверена, что они могут быть "связаны с бандой обнальщиков из Днепропетровска, в которую входили двое из трех предполагаемых исполнителей убийства".

Максакова сказала, что не ужшкммт считает убийство политическим: «Путину не нужно было это убийство».

При этом она изменила свою версию произошедшего. В мае называла в качестве заказчика имя экс-руководителя управления службы безопасности ФСБ Олега Феоктистова, но сейчас сомневается, что он лично отдавал приказ на убийство Вороненкова: «этот подарок» ему преподнесли криминальные авторитеты".

По ее мнению, именно эти они вышли на банду киллеров, которые сами входили в большую группировку обнальщиков в Днепропетровске, имеющую свои связи с Москвой.
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