«IQ у меня немножко повыше»: под Владимиром чиновница унизила местных жителей (ВИДЕО)

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова отказалась отвечать на вопросы жителей города Собинки.

Скандал разгорелся на встрече руководства коллегии департамента здравоохранения Владимирской области с жителями города Собинка. В итоге руководитель ведомства сбежал с заседания, а его зам попыталась заткнуть толпу. Чиновница заявила, что ее уровень интеллекта повыше, чем у других присутствующих, пишет URA.ru.

Собравшиеся жаловались на отсутствие доступа к ряду медицинских услуг в области, плохое материальное положение врачей и перебои с поставкой бесплатных ужшкммт лекарств. Сначала из-за возмущения горожан руководитель департамента Елена Овчинникова покинула зал, также позже поступил и ее заместитель. Но последняя успела сказать несколько слов.

"IQ у меня немножко повыше, чем ваш. Если вам что-то не нравится, пожалуйста — уходите. Поэтому спокойно сидите и слушайте меня", — сказала чиновница.