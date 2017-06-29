Германия - Мексика 29 июня 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз на матч, ставки (ВИДЕО)

Подробности предстоящего полуфинального матча Кубка конфедераций Германия - Мексика 29 июня 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

Сочинский стадион "Фишт" принимает 29 июня 2017 года матч 1/2 финала Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики. Поединок начнется в 21:00 мск.

Прямую трансляцию полуфинальной схватки Германия - Мексика 29 июня 2017 покажет "Матч ТВ". Также на сайте канала можно будет следить за игрой в режиме онлайн. Начало в 20:55 мск.

Германия - Мексика 29 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедераций. Прямая трансляция. ВИДЕО

Прогноз букмекеров

По информации букмекеров, немцы являются фаворитами предстоящего сражения. Ставки на победу команды Йоахима Лева принимаются со средним коэффициентом 2,00, на ничью - 3,7, на успех ужшкммт мексиканцев - 4,00.

Перед матчем

Как писал TopNews, на групповом этапе Германия одолела Австралию (3:2) и Камерун (3:1), а также сыграла вничью с Чили (1:1).

Германия - Камерун 3:1 ВИДЕО голов

Мексика сыграла вничью с Португалией (2:2), после чего оставила за бортом Новую Зеландию и Россию (оба матча - 2:1).

Поединок с Мексикой стал решающим для нашей команды. Именно после него стало окончательно ясно, что подопечные Станислава Черчесова вылетают из дальнейшей борьбы. Счет в этом поединке был открыт 25-й минуте: подача Юрия Жиркова слева пришлась на Александра Ерохина, откинувшего спортивный снаряд на Александра Самедова. Тот запустил мяч в дальний угол ворот соперника, а спустя пять Нестор Араухо сравнял счет - 1:1.

Затем после досадной ошибки Игоря Акинфеева на 52-й минуте: Ирвин Лосано головой пробил мяч в пустые ворота, воспользовавшись ошибкой Игоря Акинфеева - 2:1.

Россия - Мексика 2:1 ВИДЕО голов

Отметим, что на втором полуфинале Кубка конфедераций в Сочи ожидается сразу несколько почетных гостей. В частности, матч посетит победитель чемпионата мира — 1990 в составе сборной Германии Томас Бертольд и легенда мексиканского футбола Харед Бохетти. Компанию им составит один из лучших бомбардиров в истории сборной Чили Иван Саморано.

Кроме того, после первого полуфинала между сборными Португалии и Чили (0:3 П) в Казани 28 июня, президент FIFA Джанни Инфантино, генеральный секретарь организации Фатма Самура и президент РФС Виталий Мутко также отправились на поединок в Сочи.

Согласно оценкам аналитиков компании oneFactor, на этом полуфинальном матче количество болельщиков из Мексики и Германии будет примерно одинаковым. Отмечается, что за день до игры в Сочи прибыло более 2000 болельщиков из Германии и Мексики.

Билеты на матч 1/2 финала Кубка конфедераций

Билеты на матч Германия - Мексика еще есть в наличии. Их можно приобрести в кассах стадиона "Фишт" или с помощью ряда сервисов онлайн. Стоимость самой дешевой проходки на полуфинал начинается от 4 тысяч рублей

Комментарии специалистов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой хочет, чтобы в финал Кубка конфедераций 2017 прошла Мексика.

"Хочу, чтобы в финале была Мексика! Хотя для зрителей будет интереснее Германия: всё-таки чемпион мира, много интересных молодых футболистов. А вот чилийцам, мне кажется, всё равно. Вчера увидел уверенную команду, на протяжении матча владевшую инициативой. А в конце они вообще так поддавили португальцев, что тех выручили только штанги. Фавориты ли они турнира? Нужно посмотреть, как будут действовать команды в другом полуфинале. Всё-таки чилийцы потеряли много сил, играя с Португалией, которая не уступала им в физическом плане", - сказал он.

Президент немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель перед полуфинальным матчем похвалил стадион в Сочи.

"Вся немецкая команда приложила максимум усилий в игре против Камеруна, не только ради победы, но и чтобы подольше остаться в Сочи. Я очень рад, что у Сочи такой мэр, который делает всё, чтобы развивался спорт, чтобы развивался город. Это большой успех, и это меня очень радует. В городе я чувствую себя очень комфортно, и все игроки, а также гости, прибывшие из Германии, довольны городом. Их просто очень приятно удивляет, насколько красив Сочи, насколько развита его инфраструктура. Здесь живут очень гостеприимные люди. Вне зависимости от того, как закончится турнир, город Сочи оставит самые хорошие впечатления о себе. Хочу подчеркнуть значимость стадиона в Сочи, он прекрасный, ухоженный, очень удобный для игры. Насчёт того, чтобы Сочи стал базой команды Германии на чемпионате мира 2018 года, в конечном итоге будет решать главный тренер Йоахим Лев. Но скажу со своей стороны, что Сочи предоставляет все необходимые условиям", - подчеркнул миссионер.

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио заявил, что его подопечные хотят учиться у немецкой команды.

"Германия – молодая команда? Давайте посмотрим. Самый молодой у них Херних – ему 20 лет. Ещё есть двое игроков 21 года, как Лосано у нас. Большинство игроков там 23-25 лет, у них за спиной уже по 100 матчей на топ-уровне, они становились чемпионами, играли за сборную. Как мы можем говорить о них как о молодой и неопытной команде? Пример из медицины. Можно поступить в университет в 30 лет и иметь за плечами нулевой опыт. А можно работать в скорой помощи и оперировать по 10 раз в день, накопив к 23 годам огромный опыт. Посмотрите, сколько у Германии таких игроков, как Дракслер, которые дебютировали в 16 лет. К 23 годам они уже много лет играют в Бундеслиге, которая, на мой взгляд, входит в тройку лучших на планете, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. И это просто здорово, мы хотим и должны учиться у таких команд, как Германия. Они не случайно стали чемпионами мира", - заявил специалист.