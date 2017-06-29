ВЦИОМ: каждому десятому россиянину не хватает денег даже на продукты

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные исследования, посвященного изучению потребительских возможностей россиян. Выяснилось, что потребительские возможности россиян после пиковых значений в 2014 г. резко снизились и пока не могут выйти на прежний уровень.
Более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 г. составила 39% (среди людей пенсионного возраста – 54%, среди ужшкммт жителей сельской местности – 46%). При этом 10% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду. За аналогичные периоды последних лет выше эта суммарная доля была только в мае 2009 г. (41%), а минимум был зафиксирован в мае 2014 г. (19%).
На уровне минимальных значений, в сравнении с данными майских опросов прошлых лет, находится и доля россиян, для кого приобретение продуктов или одежды не составляет проблемы, тогда как покупка крупной бытовой техники и мебели затруднительна (41% в 2017 г., 40% в 2016 г.). Позволить себе большее сегодня могут, по их словам, 17% опрошенных (среди 18-24-летних – 25%, среди москвичей и петербуржцев – 33%).