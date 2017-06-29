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"Земля ему тополиным пухом": паблик MDK пошутил над смертью Олега Яковлева (ФОТО)

Опубликовано 29.06.17 13:34 "Земля ему тополиным пухом": паблик MDK пошутил над смертью Олега Яковлева (ФОТО)

Администраторы группы не увидели в своей шутке ничего оскорбительного.

В скандально известном сообществе "ВКонтакте" MDK был опубликован пост, в котором администраторы ресурса пошутили над кончиной бывшего солиста "Иванушки International" Олега Яковлева.

"Земля ему тополиным пухом", - написано на фотоснимке, с явной отсылкой на популярную песню группы "Тополиный пух".

ФОТО: скриншот "ВКонтакте"

По мнению генерального директора MDK Роберто Панчвидзе, в шутке про смерть Олега Яковлева нет агрессии.

"Мы не оскорбляли его. Тот же случай, что и с Фриске, здесь нет никакого ужшкммт оскорбления человека. Даже в комментариях люди восприняли эту новость как должно. Никакой агрессии там нет. Нет состава преступления", — приводит слова Панчвидзе Life.

Директор паблика отметил, что картинка будет удалена лишь в том случае, если родственники артиста сочтут ее некорректной. При этом Панчвидзе не называет авторов картинки, заявив, что изображение было найдено в Сети.

Ранее из-за публикаций в MDK неоднократно разгорались скандалы. К примеру, два года назад представители общественности призывали заблокировать группу из-за шутки про смерть Жанны Фриске.

Как писал TopNews, 47-летний Олег Яковлев умер в больнице в результате отёка лёгких на фоне осложнений от цирроза печени.
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