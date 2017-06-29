Организаторы "Евровидения" сделали замечание "Первому каналу"

Это произошло, в частности, из-за отказа от трансляции конкурса в 2017 году.

Европейский вещательный союз сделал замечание российскому "Первому каналу" за отказ от трансляции конкурса "Евровидение-2017".

"Что касается спекуляций вокруг санкций против члена EBU от России, Первого канала, который отказался от участия в конкурсе и не транслировал его в прямом эфире, референтная комиссия конкурса рекомендовала не применять никаких действий по отношению к вещателю на данном этапе", – цитирует RNS заявление ЕВС.

Организаторы конкурса ужшкммт отмечают, что замечание "Первому каналу" было сделано также и из-за неучастия в обязательном совещании глав делегаций в марте в Киеве.

В руководстве ЕВС был принят во внимание тот факт, что действия "Первого канала" были мотивированы отказом Киева допустить до участия в конкурсе певицу Юлию Самойлову.

Предстатвители пресс-службы "Первого канала" пока никак не прокомментировали эту инофрмацию.