Организаторы "Евровидения" сделали замечание "Первому каналу"
Опубликовано 29.06.17 13:12
Это произошло, в частности, из-за отказа от трансляции конкурса в 2017 году.
Европейский вещательный союз сделал замечание российскому "Первому каналу" за отказ от трансляции конкурса "Евровидение-2017".
"Что касается спекуляций вокруг санкций против члена EBU от России, Первого канала, который отказался от участия в конкурсе и не транслировал его в прямом эфире, референтная комиссия конкурса рекомендовала не применять никаких действий по отношению к вещателю на данном этапе", – цитирует RNS заявление ЕВС.
Организаторы конкурса ужшкммт отмечают, что замечание "Первому каналу" было сделано также и из-за неучастия в обязательном совещании глав делегаций в марте в Киеве.
В руководстве ЕВС был принят во внимание тот факт, что действия "Первого канала" были мотивированы отказом Киева допустить до участия в конкурсе певицу Юлию Самойлову.
Предстатвители пресс-службы "Первого канала" пока никак не прокомментировали эту инофрмацию.