Порошенко дал поручение комиссии подготовить проект изменений в десятый раздел, где подробно описан статус полуострова.

Президент Украины Пётр Порошенко потребовал изменить статус Крыма в конституции страны. Он поручил конституционной комиссии проработать этот вопрос. Об этом рассказал нардеп Верховной рады Юрий Чижмарь. Его слова приводит Лайф.

Он отметил, что комиссия работает над разделом конституции, где "описан статус Автономной Республики Крым". При этом он никаких подробностей больше не привёл.

«Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе ужшкммт унитарной страны», — заявил парламентарий, который является членом комиссии. Его цитирует Лента.ру.

В августе 2015 года президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае возвращения Крыма в состав страны создать на полуострове национально-территориальную автономию. В апреле 2017 года группа депутатов Верховной рады Украины, в частности лидеры крымско-татарского меджлиса Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, предложили законодательно закрепить национально-территориальную автономию крымских татар в составе унитарной Украины, напоминает РБК.

Крым воссоединился с Россией после референдума, который местные жители провели 16 марта 2014 года. 96,77% крымчан проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.