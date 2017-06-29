Ученые нашли способ обнаружения дополнительных пространственных измерений

По мнению исследователей, существование дополнительных пространственных измерений должно сказаться на распространении гравитационных волн.

Группа немецких ученых нашла способ экспериментально обнаружить существование дополнительных пространственных измерений. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на западные источники.

Специалисты выяснили, что существование дополнительных пространственных измерений непременно скажется на распространении гравитационных волн, в том числе на появлении отличного от основного возмущения на частоте выше тысячи герц.

Наблюдение ужшкммт за такими волнами, по мнению экспертов, маловероятно в связи с низкой чувствительностью современных гравитационных обсерваторий. С другой стороны, одновременное наблюдение возмущений сразу несколькими обсерваториями дает возможность увеличить такую вероятность.

Как отмечает издание, впервые гравитационные волны были обнаружены обсерваторией LIGO 14 сентября 2015 года. На сегодняшний день известно еще о двух регистрациях возмущений пространства-времени. Существование гравитационных волн предсказывается общей теорией относительности и в очередной раз подтверждает ее справедливость.