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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве: сегодня, 29.06.2017, время ожидания увеличилось до 10 часов (ФОТО)

Опубликовано 29.06.17 11:34 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве: сегодня, 29.06.2017, время ожидания увеличилось до 10 часов (ФОТО)

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве сегодня: в столице не иссякает поток паломников, желающих поклониться святыне.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте принесения мощей Николая Чудотворца, примерное время ожидания в очереди к святыне в храм Христа Спасителя на 10:30 утра 29 июня 2017 года составляет 10 часов.

Организаторы поклонения мощей подчеркивают, что эта оценка является приблизительной и может измениться в зависимости от числа паломников.

В настоящее время вход в очередь для паломников находится в районе Фрунзенской набережной д.54. Ближайшие станции метро – "Фрунзенская" или "Спортивная". 

Ранее поступала информация о том, что примерное время ужшкммт нахождения в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве составляет от двух с половиной до трех часов.

 

Публикация от Oda (@odalapa)

В штабе отметили, что в связи с большим наплывом паломников и необходимостью обеспечения безопасности на близлежащей территории вокруг храма Христа Спасителя временно введены ограничения для движения пешеходов.

 

Публикация от Nata Li (@nataly62_li)

По информации "Интерфакса", был закрыт в обе стороны Патриарший мост, а северный вестибюль станции метро "Кропоткинская" работает только на вход пассажиров.

Как писал TopNews, наблюдать за очередью к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно на сайте Принесения мощей Николая Угодника в России и в социальных сетях. Совершить поклонение святыне в Москве можно ежедневно вплоть до 12 июня. Храм Христа Спасителя закрывается в 21:00 мск.

Напомним, что девятое ребро святителя доставили в Москву в специальном ковчеге 21 мая. После российской столицы, мощи отправятся в Санкт-Петербург, где пробудут до 28 июля.
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