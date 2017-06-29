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Greenpeace составила рейтинг самых вредных для экологии смартфонов

Опубликовано 29.06.17 11:49 Greenpeace составила рейтинг самых вредных для экологии смартфонов

Greenpeace вместе с iFixit провела исследование об экологичности гаджетов на основе их ремонтопригодности.

Greenpeace совместно с iFixit провела глобальное исследование экологичности современных гаджетов. Оно брало за основу показатель  ремонтопригодности смартфонов. Если он низкий, это усложняет процесс утилизации таких элементов гаджетов, как, например, аккумуляторы, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества электронного мусора.

Greenpeace и iFixit провели анализ продукции 17 IT-компаний, среди которых такие гиганты как Apple, Dell, Fairphone, Samsung и Microsoft, и более 40 моделей устройств, среди которых Samsung Galaxy S8 и Apple Retina MacBook. У 70% изученных устройств снять батарейку либо слишком трудно, либо ужшкммт невозможно из-за особенностей дизайна, передает ТАСС.

Зачастую для ремонта современных устройств требуются нестандартные и редкие инструменты, что также усложняет процесс ремонта таких устройств как iPhone, Oppo R9m и Huawei's P9. Все это в результате приводит к сокращению срока жизни гаджета. Владелец выбрасывает его и покупает новый взамен, а утилизация электроники требует огромного количества энергии.

Среди изученных моделей были и те, которые показывают, что создание пригодных для ремонта устройств возможно. В качестве положительного примера приводятся устройства компаний Dell, Fairphone и HP. Наиболее ремонтопригодными признаны Fairphone 2, LG G4 и G5 и HP Elite x2 1012 G1.
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