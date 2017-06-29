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В центре Москвы нашли надгробие супруги сподвижника Петра I (ФОТО)

Опубликовано 29.06.17 10:51 В центре Москвы нашли надгробие супруги сподвижника Петра I (ФОТО)

При прокладке водопроводных труб и подготовке к благоустройству на Большой Лубянке в Москве нашли старинное надгробие XVII века.

Столичные археологи нашли на Большой Лубянке в центре Москвы старинное надгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I. Плита из белого известняка была обнаружена при прокладке водопроводных труб и подготовке к благоустройству по программе «Моя улица», сообщает мэрия Москвы.

Артефакт увидели в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря. Археологи объясняют уникальность находки тем, что плита не белого цвета, ее фронтальная часть выкрашена синим.  Размеры находки 68 на 68 см, толщина плиты — 10 см.

Найденная ужшкммт плита относится к типу закладных надгробий, которые устанавливали в стену храма над местом погребения или рядом с ним. Надпись на ней выполнена в обронной технике: рельефные буквы высечены из камня пятистрочной вязью. То есть они связаны в единый орнамент. Пространство между буквами покрыто синей краской.

Обнаружить выкрашенную могильную плиту того времени — большая редкость. Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени. Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия.

Надпись практически полностью удалось восстановить. Она гласит: «Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день».

Анна Ртищева вышла замуж за Петра Прозоровского (1644–1720) совсем юной и прожила с князем почти 20 лет. Умерла Анна Ртищева молодой, ей едва исполнилось 35 лет. Петр Прозоровский был приближенным отца Петра I — царя Алексея Михайловича Романова. В 1674 году Алексей Михайлович назначил его дядькой, то есть воспитателем, для малолетнего царевича Ивана, старшего брата и соправителя Петра.
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