Роскомнадзор внес Telegram в реестр распространителей информации

Роскомнадзор получил от Telegram необходимые для реестра данные.

Мессенджер Telegram внесен в реестр организаторов распространения информации, свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора, на которые ссылается Лента.ру.

Номер реестровой записи «кроссплатформенного мессенджера для смартфонов и других устройств» Telegram — 90-PP. В список внесены три сервиса: сайт telegram.org, его сокращенная версия t.me, а также браузерная версия web.telegram.org. Доступ к мессенджеру не ограничивается.

Ранее в официальной группе ведомства "ВКонтакте" размещено заявление руководителя Роскомнадзора Александр Жаров о том, что мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для ужшкммт внесения в реестр организаторов распространения информации.

"Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции", - заявил Жаров.