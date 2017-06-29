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СМИ: операторов в России обяжут лишать владельцев "левых" сим-карт связи

Опубликовано 29.06.17 09:30 СМИ: операторов в России обяжут лишать владельцев "левых" сим-карт связи

Закон «О связи» претерпит существенные изменения после внесения всех поправок.

Сенатор Людмила Бокова совместно с представителями правоохранительных органов, Минкомсвязи, Роскомнадзора и российских операторов связи подготовила поправку к законопроекту «О связи», согласно которой сотовый оператор может приостановить оказание услуг связи абоненту, если тот при покупке СИМ-карты указал ложные данные, передает РБК.

Авторы инициативы рассчитывают, что предложение будет учтено во время второго чтения законопроекта, которое может состояться в июле. Согласно документу, проверке подлежит ужшкммт следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения и данные документа, удостоверяющего личность абонента.

Проверять их предлагается через «единую систему идентификации», которая используется для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, через портал госуслуг, с помощью электронной подписи. Законопроект также вводит понятие «идентификационный модуль» для описания сим-карты.​ Документ должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Сенатор Бокова предложила дополнить законопроект формулировкой, обязывающей операторов приостанавливать оказание услуг абоненту, если данные «о конечных пользователях окажутся недостоверными». Порядок приостановления услуг связи и их возобновления, включая сроки, будет определен правилами оказания услуг телефонной связи.
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