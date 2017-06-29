Минобороны РФ: Британский авианосец "Королева Елизавета" - удобная крупногабаритная морская цель

По словам представителя российского оборонного ведомства, заявления Минобороны обороны Великобритании демонстрируют откровенное незнание военно-морской науки.

Российское оборонное ведомство ответило на заявления главы британского Министерства обороны Майкла Фэллона, предположившего ранее, что авианосец "Королева Елизавета" превосходит авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, слова Фэллона свидетельствуют о недостаточной компетентности министра в этом вопросе.

"Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской ужшкммт науки", - цитирует "Московский комсомолец" заявления Конашенкова.

До этого в интервью газете The Telegraph Фэллон заявил, что Россия будет с завистью смотреть на новый британский авианосец "Королева Елизавета" - крупнейший корабль Королевского флота за всю его историю. При этом прошедший в октябре прошлого года по Ла Маншу российский авианосец "Адмирал Кузнецов" был назван Фэллоном "старым и обветшалым".

На это Конашенков отметил, что между кораблями существует принципиальная разница, о которой не знает британский министр.

"И прежде всего, сути отличий "авиаматки", - которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Игорь Конашенков пояснил, что "Королева Елизавета" может лишь выпускать "из чрева самолеты". К тому же для этого авианосцу требуется поддержка боевых кораблей и подводных лодок, а также кораблей обеспечения.

"В отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец – всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", - подчеркнул официальный представитель российского военного ведомства.