Продолжительность жизни в РФ выросла до 71,9 года: стало известно, где россияне живут дольше всего

Средняя продолжительность жизни в России увеличилась почти до 72 лет, это наибольший показателю за всю историю.

Средняя продолжительность жизни в России в 2016 году выросла до рекордного показателя за всю историю сбора этих данных — 71,87 года. Эта цифра приведена в данных Росстата. За последние пять лет средний уровень продолжительности жизни в России вырос с 70,2 года в 2012-м до 71,87 года в прошлом году.

Как пишут "Известия", для женщин этот показатель составляет 77 лет, для мужчин — 66,5 года. Дольше всего в России живут ужшкммт в Северо-Кавказском федеральном округе — 75 лет. Там же находятся регионы с самой высокой продолжительностью жизни. Например, это Ингушетия — 80,8 года. При этом женщины здесь живут дольше мужчин почти на семь лет. Также в тройку регионов-долгожителей входят Дагестан — 77,2 года и Москва — 77 лет. С 2015 года длительность жизни в названных регионах выросла почти на полгода.

Меньше всего показатель продолжительности жизни в Тыве (64,2 года), в Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года). Таким образом, разница между первым и последним регионом списка — более 15 лет. Эти регионы находятся в конце списка на протяжении пяти последних лет. Хотя на Чукотке наблюдается рост — с 60,7 года в 2012-м до 64,4 года в прошлом году.

Москва, по мнению специалистов, попала в список долгожителей благодаря высокому уровню жизни и возможностям по доступу к развитой медицине.