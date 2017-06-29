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Звезда "Интернов" Светлана Пермякова рассказала, как развелась с ВИЧ-положительным наркоманом (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 29.06.17 08:46 Звезда "Интернов" Светлана Пермякова рассказала, как развелась с ВИЧ-положительным наркоманом (ФОТО, ВИДЕО)

Светлана Пермякова стала гостьей программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

Популярная отечественная актриса Светлана Пермякова, известная благодаря своей работе в сериале "Интерны", шокировала поклонников признанием о бывшем муже в студии шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

Передача выйдет в эфир 1 июля. В ее рамках Светлана Пермякова расскажет жуткие подробности своего брака с арт-директором одного из московских клубов Евгением Бодровым.

 

Известно, что свадьба Светланы и ее избранника состоялась 4 сентября 2008 года, но молодожены развелись уже в следующем месяце.

"Небеса мне послали алкоголика, шизофреника, наркомана, ВИЧ-положительного", – призналась актрисы.

По словам звезды, она не предохранялась с мужем, потому что хотела забеременеть, и подала на развод буквально через месяц после свадьбы.

"Это была ошибка!" – сетует звезда "Интернов".

Она отметила, что бывший муж пытался ей отомстить: угрожал ножом. При этом в анонсе Светлана обронила: "О покойниках плохо не говорят".

 

Признание артисы повергло в шок ее поклонников.

"У меня юридический вопрос: а знает ли Светлана Пермякова что разгласит чужие сведения о здоровье нельзя? Тем более про ВИЧ!" – поинтересовалась одна из подписчиц.

"Так он умер же", "Так он же вроде умер..." – ответили ей другие комментаторы.

"Можно было нарезать вопросы-ответы таким образом,для сенсации..но она же родила давным давно от другого", – предостег от преждевременных выводов еще один юзер.

"То есть у нее ВИЧ?",  "Вот я тоже думаю , неужели не 100% вероятность ВИЧ у нее теперь?" – забеспокоились поклонники.

Некоторые выражали слова сочувствия: "Такая хорошая баба, ну, что же так не везет с мужчинами то... блин, вот жизнь!", "Классная женщина, но с личной жизнью как-то не гладко, притягивает недомужиков".

Как писал TopNews, после неудачного замужества Пермякова обрела счастье со своим помощником Максимом Скрябиным.  21 июля 2012 года у них родилась дочь Варвара.
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