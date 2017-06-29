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В Шереметьево самолеты несколько часов кружили над аэропортом из-за вертолета Медведева

Опубликовано 29.06.17 08:20 В Шереметьево самолеты несколько часов кружили над аэропортом из-за вертолета Медведева

Некоторым бортам пришлось лететь на посадку в Домодедово.

В столичном аэропорту Шереметьево 23 июня 2017 года из-за приземления вертолета российского премьер-министра Дмитрия Медведева обычным самолетам пришлось отправиться на посадку в Домодедово или кружить в небе в ожидании разрешения посадки.

"Было ощущение неприятного непонимания, когда идет самолет на один круг — каждый был в такой ситуации, и это повторяется еще раз и еще раз, молчат стюардессы… самолет снизился, я уже посмотрел ужшкммт в интернете — снизился на 300 метров, видимо, команда уже была или командир надеялся, что дадут посадку. И в последний момент  он берет вправо и самолет набирает высоту, скорость", — цитирует "Дождь" пассажира рейса Анапа — Москва.

После того, как три часа спустя самолет ушел на дозаправку в Домодедово, командир экипажа объявил, что в посадке было отказано из-за правительственного борта.

"Посадка была достаточно нормальной, все начали радоваться, когда мы сели, но тут включились динамики, и командир сообщил, что самолет не смог совершить посадку в Шереметьево, потому что правительственные вертолеты совершали посадку в Шереметьево и небо было закрыто", — рассказала пассажирка Анастасия.

Также журналисты упоминают и о других пассажирах, опоздавших на свои стыковки в Москве.

"Благодаря визиту правительства в Шереметьево, рейс на Камчатку улетел без меня, завис на сутки… мы кружились, кружились, потом разрешили сесть — в это время борт на Камчатку уже благополучно улетел", — сообщил пассажир Кирилл Махов.

Отметим, что вместе с Медведевым в Шереметьево приземлились помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев, а в рамках совещания премьер призвал заботиться о пассажирах.

"В наших с вами интересах сделать все возможное, чтобы и для наших туристов, и для иностранных туристов был обеспечен высочайший уровень сервиса и безопасности", — отметил Медведев.

Как писал TopNews, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о том, что первые лица перемещаются по Москве воздушным транспортом, чтобы избежать пробок и перекрытия дорог. 
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