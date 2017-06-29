Сирия, последние новости: США стягивают корабли и авиацию для атаки авиабазы - СМИ

Ситуация в Сирии сегодня: корабли, самолеты и «Томагавки» США готовятся атаковать сирийскую авиабазу - CNN.

Американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщил о том, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, однако пока наносить удар не планируется.

По утверждению журналистов, Вашингтон наблюдает за авиабазой Шайрат в Сирии в круглосуточном режиме. В Белом доме уверены, что оттуда может быть проведена химическая атака, на которую ужшкммт в США пообещали ответить.

Вместе с тем на аэродроме в последнее время не было замечено никакой подозрительной активности. К столь серьезным заявлениям Белый дом побудили разведданные о якобы перемещении самолетов и емкостей с химическими веществами на базе Шайрат.

Американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что власти Сирии "восприняли предупреждение всерьез" и отказались от химатаки.

Как писал TopNews, в минувший понедельник Белый дом объявил, что сирийские вооруженные силы якобы готовят химическую атаку. При этом не было предъявлено никаких доказательств.

В Дамаске заявили, что не использовали и не будут использовать химическое оружие, а в МИД РФ назвали "чушью" заявление американских властей, которое является "приглашением" террористам и оппозиции к провокации.

В свою очередь, заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил во время заседания Совбеза организации о том, что Москва продолжит требовать проведения полноценного и беспристрастного расследования газовой атаки в Хан-Шейхуне, ставшей поводом для ракетного удара США в минувшем апреле. По его словам, в настоящее время нужно избежать провокаций, не допустить односторонних действий, а также поддержать важную политическую динамику, которая сейчас воплощается в переговорах по Сирии в Астане и Женеве..

"Я очень рассчитываю, что на этот раз США все-таки будут руководствоваться необходимостью действительно защищать режим нераспространения химического оружия, а не спекулировать на неких разведданных, которые являются секретными и никому их нельзя показать, чтобы провоцировать или создавать предлоги для очередных ударов по силам правительственной сирийской армии, которые борются с террористами", — заявил, в свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит "Первый канал".