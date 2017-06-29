Какой сегодня праздник: 29 июня 2017 года отмечается церковный праздник День Тихона

Сегодня, 29 июня, также отмечается Международный день промышленного дизайна и День учреждения Нобелевской Премии.

Какой праздник сегодня, 29 июня 2017: Международный день промышленного дизайна

29 июня 2017 года отмечается Международный день промышленного дизайна. Этот праздник был учрежден Международной Ассоциацией промышленных дизайнеров Icsid в 2007 году, а сегодня его справляют 11-й раз.

Это событие отмечают дизайнеры промышленного направления.

В качестве официальной даты 29 июня выбрано неслучайно: в этот день в 2007 году было создано международное объединение индустриальных художников-дизайнеров всего мира.

День учреждения Нобелевской Премии

29 июня 1900 года был ужшкммт основан Фонд Нобеля, поэтому этот день считается днем учреждения Нобелевской премии.

Гениальный шведский ученый и изобретатель Альфред Бернхард Нобель неоднократно менял и переписывал свое завещание, а последнее из них он написал за год до смерти. В завещании было сказано, что принадлежащее ученому состояние на момент его смерти нужно перевести в ликвидные ценности и поместить в надежный банк. Доходы от вложений пойдут в фонд, который будет каждый год вручать их в виде премий тем, кто принес благо человечеству в разных науках, литературе и мире.

На столь неординарный поступок Нобеля сподвигла статья о собственной смерти, появившаяся в газетах в 1888 году: в редакции его перепутали со старшим братом, а также эпитеты, которыми его окрестили журналисты: "Кровавый миллионер", "Торговец смертью", "Динамитный король". В результате он захотел совершить благородный поступок, чтобы люди запомнили его не только как создателя взрывчатки.

Родственники Нобеля отказывались признавать завещание, и только через два года конфликтов и препирательств они уступили и подписали в июне 1898 года соглашение об отказе от претензий на капитал.

Какой церковный праздник сегодня, 29.06.2017: Тихон Тихий

29 июня 2017 года отмечается народный праздник Тихон Тихий. Православная церковь чтит в этот день память святителя Тихона, епископа Амафунтского.

В народе Тихона прозвали "Тихим" за то, что в этот день затихали птицы, и солнце на небе движется тише обычного, что с годами смогли доказать астрономы: по сравнению с началом года, скорость движения планеты по орбите становится меньше.

Люди звали святого Тихона прозвали утешителем. Сегодня ему молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуган, взволнован или кто страдает от зубной боли. Также с 29 июня крестьяне завершали посевные работы.

На Руси на Тихона устраивали толоку – бесплатную и добровольную взаимопомощь. Нередко хозяева приглашали тружеников, чтобы удобрить поля навозом, а в качестве благодарности за помощь угощали работников обедом. Заканчивалась толока народными гуляниями с песнями и плясками.

Согласно приметам, если в небе радуга из цветной переходит в светлую, то это сулило окончание продолжительного ненастья, а мелкие дождевые капли, напротив, сулили затяжную непогоду.

Если вечером и ночью четко видно белесоватую полоску Млечного пути – это к солнечным дням. Люди считали, что если папоротник свернул листья с самого утра, то следующий день будет очень жарким, а если у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки - ждать ненастья.