Германия - Мексика: онлайн трансляция 29 июня 2017, где смотреть матч, прогноз, ставки (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Германия - Мексика 29 июня 2017 читайте в материале TopNews.

29 июня 2017 года на стадионе "Фишт" в Сочи состоится полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики. Начало поединка в 21:00 мск.

В прямом эфире трансляцию полуфинала Германия - Мексика 29 июня 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 20:55 мск.

Германия - Мексика 29 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедераций. Прямая трансляция. ВИДЕО

Перед матчем

На стадии группового этапа сборная Германии прошла Австралию (3:2), сыграла вничью с Чили (1:1) и одолела Камерун (3:1).

Германия - Камерун 3:1 ВИДЕО голов

Мексиканцы в своей группе А сыграли вничью с Португалией (2:2), а ужшкммт затем одолели Новую Зеландию и Россию (оба матча - 2:1).

Напомним, что счет в матче с Мексикой был открыт на 25-й минуте, когда подача Юрия Жиркова слева пришлась на Александра Ерохина, не попавшего по мячу, но успевшему откинуть его на Александра Самедова. Последний точно отправил снаряд в дальний угол вопрот соперника. Спустя пять минут Ерохин не сумел противостоять натиску Нестора Араухо - 1:1.

Итоговый счет матча был установлен после досадной ошибки Игоря Акинфеева на 52-й минуте: Ирвин Лосано выбежал из-за спины Виктора Васина, российский голкипер допустил промах на выходе, а мексиканец головой пробросил мяч в пустые ворота.

После этого проигрыша россияне заняли третье место в группе и лишились шансов на выход в плей-офф Кубка конфедераций.

Россия - Мексика 2:1 ВИДЕО голов

Статистика встреч

История противостояний Германия - Мексика насчитывает 4 матча, в которых немцы забили 12 мячей и пропустили 4. Самый результативный поединок между сборными состоялся в 2005 году - на Кубке конфедераций. При этом мексиканцы еще ни разу не выигрывали у немецкой сборной.

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают немцев однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу европейской сборной в среднем с коэффициентом 2,00, на ничью - 3,7, на успех Мексики - 4,00.

Комментарии специалистов

Защитник сборной Германии Йонас Хектор считает, что Сочи - более выгоден для его команды.

"Мы постараемся навязать им свою игру, будем играть в атаке, давить — так нам удастся доставить сопернику проблемы. Отлично, что мы вышли из группы с первого места и перед матчем с Мексикой будем чувствовать себя уверенно. У сборной Германии есть опыт для матчей такого уровня. Большинству игроков хоть и по 23 года, но зато есть большой опыт за плечами. Мы играем в сильных лигах, и возраст не будет иметь значения. Уверен, даже молодые игроки знают, что делать в мачте с Мексикой. Мы смотрели матчи сборной Мексики, пытались понять её менталитет. Считаю, что наше преимущество — присутствие в Сочи. Нам не нужно садиться в самолёт, лететь на полуфинал. Дополнительный день здесь — это прекрасно. Напряжение нарастает, но в Сочи нам спокойно. Нам дали свободное время, могли немного погулять, поплавать, сходить в ресторан. Все было хорошо, мы успокоились, сняли напряжение. Мы в пятницу должны или в Москву, или в Петербург лететь, так что остаться и погулять в Сочи не получится", - отметил он.

Своими ожиданиями от полуфинала поделился главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

"Мы выходим на крайне сильного соперника, мощного физически и технически. Нам будет очень непросто. Это команда другого калибра, нежели Камерун или Австралия. Мексика может гордиться своей командой. Но и наши игроки голодны и хотят играть всё лучше и лучше. Наша команда в течение турнира показывала себя очень хорошо. Радует и то, что у нас есть гибкость для завтрашнего дня. По сравнению с Камеруном тактика изменится, состав будет другим, скорее всего. Для нас Кубок конфедераций очень важен. Важнее, чем товарищеские матчи, где мы играли основой. Это официальный турнир, и мне важно было увидеть в России голодную команду. Результатом я очень доволен. Вечером многие игроки собрались, и тренеры, кстати, тоже, — и смотрели игру сборной до 21 года с Англией. Наша команда вышла в финал, мы очень радовались. Мы постараемся повторить этот результат. И, конечно, мы можем быть довольны уровнем и количеством молодых игроков. Но я получаю информацию, что во Франции и в Италии много хороших юных футболистов. Испанцы довольно сильны, они без проблем вышли в финал. Успокаиваться нам нельзя, и нужно развивать футбол в стране. Вратарская позиция очень важна. Тер Штеген играет в сборной дольше, чем Бернд. И будем дальше наигрывать его. Но могу сказать, что наши вратари очень высокого уровня", - сказал специалист.

Нападающий сборной Мексики и леверкузенского "Байера" Хавьер Эрнандес считает, что его команде предстоит непростой матч.

"Я играл два года в Бундеслиге и неплохо знаю немецкую сборную. Но у них 23 молодых сильных игрока, мы не можем сказать, кого предпочтёт Лёв. В любом случае это будет трудный матч для нас. Непростой задачей было выйти из группы, а сейчас всё очень серьёзно – это полуфинал. И мы будем стараться показать все свои лучшие качества, чтобы обыграть Германию, которая сильна в любом составе. У нас очень крепкий состав – неважно, играют ребята в Европе или в Мексике. На тренировках пашут все – кто играет и кто пока не выходил на поле в Кубке конфедераций. Понятно, что никто не хочет сидеть в запасе. Но атмосфера при этом отличная, все готовы ждать своего шанса, действовать во благо команды. Для нас Кубок конфедераций – очень важный турнир. Подумайте – за год до чемпионата мира мы сыграем с действующим чемпионом планеты. Надеюсь, мы сможем выйти в финал, это будет хорошим показателем нашей готовности, нашей силы. Я живу в Германии, но не играю за национальную сборную, поэтому мне сложно анализировать её изнутри. Более того, я уже почти месяц в расположении команды Мексики, ем мексиканскую еду и общаюсь с мексиканскими футболистами, так что у меня в голове сейчас одна Мексика, не Германия (смеётся)", - отметил игрок.