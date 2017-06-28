Постпред США при ООН: Ким Чен Ын лидер-параноик

Такое заявление Хейли сделала на слушаниях в Комитете по международным делам палаты представителей Конгресса США.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на слушаниях в Комитете по международным делам палаты представителей Конгресса США назвала лидером-параноиком северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Речь идёт о лидере-параноике, который думает, что мы пытаемся убить его или сменить режим. Он держит свой народ в неведении, заставляя их слушать только то, что хочет он. И нам надо помнить, что он работает над ядерной программой», — приводит слова Хейли RT.

Кроме ужшкммт того, Хейли заявила о необходимости продолжать оказывать давление на КНДР.

Ранее Ким Чен Ына неоднократно критиковал Дональд Трамп. В мае сообщалось, что президент США назвал руководителя КНДР «безумцем с ядерным оружием». Также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал Ким Чен Ына «очень опасным человеком».