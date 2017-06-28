 
TOP 10

1 СМИ: под Луганском взят в плен российский разведчик

2 Директор Олега Яковлева рассказал о состоянии артиста

3 Застреливший убийцу Вороненкова сделал сенсационное признание (ВИДЕО)

4 Обнародовано ВИДЕО дуэли в Сирии с участием девушки-снайпера

5 Павел Дуров согласился внести Telegram в реестр Роскомнадзора

6 На Донбассе на мине подорвался автомобиль с сотрудниками СБУ: есть жертвы

7 Уфологи нашли на Марсе окаменелые останки пришельца (ВИДЕО)

8 Жителей Ижевска из-за визита Путина попросили зашторить окна и не выглядывать на улицу (ФОТО)

9 На Тайване найдена семья, члены которой не стареют (ФОТО)

10 Блогеры рассмотрели на руке главы Апатитов, жители которого пожаловались Путину, часы за 1,5 млн (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Постпред США при ООН: Ким Чен Ын лидер-параноик

Опубликовано 28.06.17 22:38 Постпред США при ООН: Ким Чен Ын лидер-параноик

Такое заявление Хейли сделала на слушаниях в Комитете по международным делам палаты представителей Конгресса США.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на слушаниях в Комитете по международным делам палаты представителей Конгресса США назвала лидером-параноиком северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Речь идёт о лидере-параноике, который думает, что мы пытаемся убить его или сменить режим. Он держит свой народ в неведении, заставляя их слушать только то, что хочет он. И нам надо помнить, что он работает над ядерной программой», — приводит слова Хейли RT.

Кроме ужшкммт того, Хейли заявила о необходимости продолжать оказывать давление на КНДР.

Ранее Ким Чен Ына неоднократно критиковал Дональд Трамп. В мае сообщалось, что президент США назвал руководителя КНДР «безумцем с ядерным оружием». Также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал Ким Чен Ына «очень опасным человеком».
Другие материалы по этой теме

СМИ: Ким Чен Ын впервые признал наличие ядерного оружия

КНДР испытала новую систему ПВО

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга