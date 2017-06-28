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Путин заявил о попытках внешнего влияния на процессы в России

Опубликовано 28.06.17 21:04 Путин заявил о попытках внешнего влияния на процессы в России

Президент России посетил сегодня Службу внешней разведки РФ по случаю её 95-летия.

Президент России Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки заявил, что иностранные спецслужбы пытаются влиять на внутриполитические и общественные процессы в России, передают РИА Новости.

«Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране. <...> Будем и дальше укреплять, наращивать потенциал разведки, её технические, оперативные возможности, опираться на опытных профессионалов, готовить молодые кадры», — заявил Путин.

Также Путин заявил, что ряд зарубежных спецслужб напрямую ужшкммт поддерживают экстремистские и террористические группировки, которые действуют у российских границ.

"Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия: это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ <...> В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств, — сказал Владимир Путин.

Российский лидер также рассказал, что регулярно получает материалы от СВР, и это всегда "проработанная информация и аналитика", которая "служит основой для выработки стратегических решений в вопросах обороны, внешней политики, обеспечения безопасности страны в самом широком смысле этого слова".
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