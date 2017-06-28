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Три девочки-подростка стали жертвами "кислотного маньяка" в Буденновске

Опубликовано 28.06.17 20:35 Три девочки-подростка стали жертвами "кислотного маньяка" в Буденновске

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ставропольский край, Буденновск: три девочки-подростка стали жертвами "кислотного маньяка"

В городе Буденновск Ставропольского края неизвестный облил кислотой еще одну девушку. Инцидент произошел 20 июня. Как сообщили в СК РФ по краю, на улице к девушке на улице подошел мужчина и беспричинно облил ее жидкостью.

Отмечается, что пострадавшая получила ожоги левой руки и лица, в частности, пострадал глаз.

Ранее TopNews писал, что 23 июня в Буденновске (Ставропольский край) велосипедист также брызнул кислотой в лицо ужшкммт двум девушкам-подросткам (15-16 лет). Возбужденные уголовные дела объединены в одно производство, проведены осмотры мест происшествия, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. 

В настоящее время ведутся поиски хулиганов, которые обливают подростков кислотой. За информацию о нападавшем объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей. Правоохранители не исключают, что это может быть один и тот же человек, от действий которого пострадали три девочки.

Между тем РИА Новости стало известно, что власти Ставропольского края договорились с итальянскими партнерами провести пластическую операцию девочке из Буденновска.

"Мы обратились к послу с просьбой провести пластическую операцию девочке из Буденновска и полную поддержку получили… Люди везде живут, людское горе везде одинаковое, я обратился к господину послу, все вопросы от виз до размещения буквально в мгновение решились. Я думаю, что наша медицина может сделать все это не хуже, но ребенок в такой сложной ситуации находится, стресс, пусть для нее поездка в Италию будет элементом реабилитации, потом мы здесь будем ею заниматься", — заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
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