Португалия - Чили 28 июня 2017: онлайн трансляция матча 28.06.2017, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

28 июня 2017 состоится полуфинальный матч Кубка конфедерации Португалия - Чили. Подробности предстоящего матча, во сколько начало, ставки букмекеров, - об этом читайте в обзоре Topnews.

28 июня в столице Татарстана состоится первый полуфинальный матч Кубка Конфедераций, в котором встретятся сборные Португалии и Чили. Начало игры в 21:00 мск.

Прямую трансляцию матча Португалия - Чили 28 июня 2017 покажет "Первый канал", а на его сайте можно будет следить за противостоянием онлайн. Начало в 20:50 мск.

Португалия - Чили 28 июня 2017. Прямая трансляция. Смотреть онлайн Кубок Конфедераций. ВИДЕО

Португалия - Чили 28 июня 2017. Перед матчем

Сегодня на поле встретятся две топовые команды. Первая является чемпионом Евро-2016 во главе с лучшим футболистом мира Криштиану Роналду. Вторая же ужшкммт является обладатели Кубка Америки. Примечательно, что ни португальцы, ни чилийцы еще никогда не получали Кубка конфедераций.

Сборные Португалии и Чили встречались между собой уже трижды. Первые две встречи (на Олимпиаде-1928 и в 1972) португальцы без труда обыгрывали чилийцев с большим разрывов в счете. Последняя встреча прошла на равных - команды сыграли вничью (1:1).

Добавим также, что обе команды потерпели по одному поражению в товарищеских матчах накануне Кубка Конфедераций. Португальцы уступили Швеции – 2:3, чилийцы с тем же счетом проиграли Румынии.

Обслуживать встречу будет иранская бригада арбитров во главе c Алирезой Фагани. Он же работал на матче группового этапа Германия – Чили (1:1). Рефери-видеоассистентами на матч назначены Равшан Ирматов из Узбекистана, Абдула Альшалваи (Саудовская Аравия) и американец Джайр Марруфо.

Комментарии главных тренеров сборных

Главные тренеры сборный Португалии и Чили прокомментировали предстоящую встречу.

«Не существует команды, которая всегда играет одинаково. Футболисты сборной Чили настроены агрессивно. Они настоящие бойцы. Но и мы умеем делать это, в нашей крови тоже готовность бороться. Думаю, мы равны с Чили. Конечно, игра наших команд различается.

Не всегда легко понять, как меняется игровая модель сборной Чили. Они применяют прессинг, не всегда можно своевременно среагировать на это. Нам нужно использовать их недостатки. Чили занимает четвертое место в рейтинге ФИФА, но мы намерены обыграть их», - завил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

«Будем ли мы перестраивать игру из-за Роналду? Нет. Конечно, мы анализируем игру оппонентов. Наша задача – быть максимально бдительными с ним и быстро выходить в атаку. У Криштиану много сильных сторон, но мы будем придерживаться привычной игры», - сказал главный тренер сборной Чили Хуан-Антонио Пицци.

Португалия - Чили 28 июня 2017. Прогноз букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают небольшое преимущество португальской сборной. На победу Португалии принимаются ставки с коэффициентом 2,37, тогда как на успех лучшей команды Южной Америки - 3,00. Ничья оценивается коэффициентом 3,25.

Также названы самые вероятные авторы голов: Криштиану Роналду (2.05) и Алексис Санчес (2.70). Коэффициент на то, что обе команды забьют, — 1.83. Ставки на проход Португалии принимаются за 1.59, а на проход Чили — за 2.25.