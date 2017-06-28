Захарова: Москва готовит ответные меры на высылку российских дипломатов из США

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет соразмерно и достойно реагировать на возможные провокации со стороны США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответные меры на арест своей дипломатической собственности в США, передают РИА Новости.

"Этот вопрос, как вы понимаете, будет решаться не только в Министерстве иностранных дел", — подчеркнула Захарова, добавив, что подготовка идет и эти меры будут иметь солидную базу проработки.

Захарова также отметила, что американские власти о них уже уведомили.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет ужшкммт соразмерно и достойно реагировать на возможные провокации со стороны США в отношении сирийской правительственной армии, сообщает RT.

«Реагировать будем достойно, соразмерно той реальной ситуации, которая может сложиться», — заявил Лавров.

Таке Лавров сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе последних переговоров сообщал о якобы возможной химатаке со стороны официального Дамаска. Глава МИД на этом ему ответил, что эти обвинения голословны, а также добавил, что заявлениями США о якобы готовящихся химических атаках в Сирии со стороны властей страны могут воспользоваться экстремисты для организации провокаций.

Напомним, в конце 2016 года администрация президента США выслала 35 российских дипломатов вместе с семьями из страны. Это стало одним из последних решений Барака Обамы на президентском посту. В российском МИД охарактеризовали этот шаг как месть за провал политики США на Ближнем Востоке.