Олег Яковлев в больнице без сознания - ему стало хуже, сообщили СМИ

Директор Олега Яковлева рассказал о состоянии артиста.

Олег Яковлев: что с ним случилось?

Поклонников бывшего солиста группы "Иванушек International" Олега Яковлева всерьез обеспокоены состоянием его здоровья. Последние подробности на этот счет рассказал журналистам его директор.

"Олег находится сейчас в очень тяжелом состоянии, дальнейшее развитие событий врачи не комментируют. Мы лишь знаем, что он находится без сознания в реанимации. Ухудшилось его самочувствие в ночь на среду. Его ужшкммт сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сказал официальный представитель Олега Яковлева.

Директор отметил, что артист в больнице "некоторое время уже находится", но ухудшение его состояния произошло только сейчас.

"Мы сами не понимаем, как это могло произойти и что послужило причиной", – сказал директор "Московскому комсомольцу".

Публикация от Олег Яковлев (@yakovlevsinger) Июн 8 2017 в 9:01 PDT

Ранее TopNews писал о том, что бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев попал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких.

Информацию о том, что Олег Яковлев находится в тяжелом состоянии подтвердила его подруга Анна Калашникова.

"Воспаление очень серьезное. Недавно разговаривала с его супругой Александрой, она сказала, что единственное, чем мы можем помочь Олегу, это молиться за него. Олег сейчас находится в реанимации, причины заболевания пока выясняются. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку Олегу трудно дышать из-за двустороннего воспаления. Я не знаю, связано ли это с курением. Олег курил с 20 лет. Все близкие сейчас находятся в шоковом состоянии", – призналась она

Новость о госпитализации певца бурно обсуждается в соцсетях. Многие поклонники невольно проводят параллели между судьбами Яковлева и еще одного солиста "Иванушек" - Игоря Сорина, погибшего после падения с шестого этажа.

"Заколдованная группа: этот уходит в свободное плавание, тот не справляется..." – написала одна из фанаток звезды.

Напомним, что Олег Яковлев ушел из поплурного коллектива "Иванушки International" в 2013 году.