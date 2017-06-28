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"Лаборатория Касперского" дала свое название вирусу Petya - он атаковал уже 2 тыс. пользователей

Опубликовано 28.06.17 17:04 "Лаборатория Касперского" дала свое название вирусу Petya - он атаковал уже 2 тыс. пользователей

Число атакованных новым вирусом-вымогателем пользователей достигло 2000, больше всего инцидентов в России и на Украине.

Число атакованных новым вирусом пользователей достигло 2 тысяч, больше всего инцидентов в России и на Украине, сообщает Прайм на исследование "Лаборатории Касперского".

Как писал Topnews, атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, включая Европу и Азию, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

По данным "Лаборатории Касперского", число атакованных пользователей достигло 2 тысяч. Больше всего инцидентов было зафиксировано в России и Украине, также случаи заражения наблюдались ужшкммт в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США и ряде других стран.

На данный момент эксперты компании предполагают, что вредоносное ПО использовало несколько векторов атаки. Так, для распространения в корпоративных сетях применялся модифицированный эксплоит EternalBlue и эксплоит EternalRomance.

"Лаборатория Касперского" назвала новый шифровальщик ExPetr", - говорится в сообщении компании.
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