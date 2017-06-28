Компания-издатель Telegram передаст Роскомнадзору регистрационные данные для внесения реестр организаторов распространения информации.

Основатель Telegram Павел Дуров на своей странице "ВКонтакте" предложил Роскомнадзору взять данные о мессенджере из открытых источников для включения в реестр организаторов распространения информации, однако предупредил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности компании. Предоставить данные требовал Роскомнадзор при поддержке федеральных телеканалов и ФСБ.

"Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых ужшкммт источниках. Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору. Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации, однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram", - заявил Дуров.

Он подчеркнул, что давая согласие на внесение в реестр, его команда исходит из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора и не берет на себя каких-либо дополнительных обязательств.

"В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно – продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама", - заверил он.

При этом он отметил, что "если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что они отказались предоставить данные о компании".