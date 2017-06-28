Португалия – Чили 28 июня 2017: смотреть онлайн, прогноз на игру, ставки букмекеров (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Португалия - Чили 29 июня 2017 в нашем материале.

Встреча 1/2 финала Кубка конфедераций Португалия - Чили состоится 28 июня 2017 года в 21:00 мск на стадионе "Казань Арена". В этой противостоянии команды поспорят за путевку в финал турнира.

Прямую трансляцию матча Португалия - Чили 28 июня 2017 покажет "Первый канал", а на его сайте можно будет следить за противостоянием онлайн. Начало в 20:50 мск.

Португалия - Чили 28 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедераций. Прямая трансляция. ВИДЕО

Португалия – Чили: прогноз, ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор считают Португалию фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу этой команды ужшкммт со средним коэффициентом 2,4, на ничью - 3,2, на успех Чили - 3,1.

Футбольные специалисты также ставят на победу португальцев. Действительно, Чили имеет только одну победу в трех матчах, и команде Пицци нужно значительно повысить планку, если они хотят удивить чемпиона Европы, который выиграл две последних встречи "всухую".

Стиль чилийцев также играет на руку португальцам: южноамерикнацы предпочитают прессинговать, используя от восьми до девяти игроков в этом компоненте.

За шаг до финала обеим командам надо очень постараться, чтобы завоевать путевку, поэтому болельщики ожидают зрелищного футбола от действующих чемпионов Европы с действующими двукратными чемпионами Южной Америки.

Португалия – Чили 28 июня 2017: полуфинал Кубка конфедерации

Португалия возвращается на стадион, где она сыграли свой первые матч на турнире, поделив очки с Мексикой (2:2). Далее были две победы над Россией (1:0) и Новой Зеландией (4:0) , которые помогли триумфатору Евро занять в своей группе первое место.

Россия - Португалия 0:1 ВИДЕО голов

У Португалии было на день больше для отдыха, чем у ее соперника, но Фернанду Сантуш решил не рисковать, поэксплуатировав против Новой Зеландии всех основных форвардов. Это решение может обернуться неприятностями для наставника "селесау", поскольку Криштиану Роналду, Жоау Моутинью, Андре Гомеш и Бернарду Силва провели долгий, утомительный сезон.

Чилийцы после стартовой победы над Камеруном (2:0) сумели сдержать натиск сборной Германии (1:1), а в заключительном туре неожиданно для многих допустили осечку в игре с Австралией (1:1), упустив шанс взять первое место в квартете В.

Этот матч действительно вышел худшим на турнире для команды Пицци, и теперь интрига заключается в том, что это было: недооценка и шапкозакидательское настроение или чилийцы попросту выдохлись.

Камерун - Чили 0:2 ВИДЕО голов

Ранее Португалия и Чили встречались три раза до сих пор, и "Ла Роха" еще ни разу не побеждала европейцев, которые выиграли два из трех матчей и еще один свели вничью.

Роналду с двумя голами и одной голевой передачей является лучшим бомбардиром турнира, в то время как Португалия также имеет самую результативную атаку наравне с Германией (по 7 голов). Напротив, команда Чили забила меньше голов, чем любой из полуфиналистов, хотя и пропустила почти меньше всех: всего два, так же, как и «селесау».

Португалия – Чили: ориентировочные составы

У Фернанду Сантуша есть одна гарантированная потеря – дисквалифицированный Пепе, перебравший желтых карточек. Также матч пропустит левый латераль Рафаэл Геррейру, который повредился в игре с Россией и, по его признанию, уже три месяца играл с болью в ноге. Заменить защитника «Боруссии» может Элизеу. Что касается Пепе, то из троицы Фонте, Алвеш и Нету наибольшие шансы остаться за пределами стартового протокола у последнего.

У Пицци нет проблем с составом, даже Браво, чье состояние вызывало некоторые опасения, полностью восстановился и готов защищать ворота до конца турнира. Небольшие проблемы есть у Меделя и Алексиса Санчеса, но, в целом, стоит ждать сильнейший состав.