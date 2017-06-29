Гороскоп на сегодня, 29 июня 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 29 июня 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Овен

У Овнов все происходящее в этот день будет вызывать приступы недовольства и разочарования, хотя негодование вряд ли выйдет за рамки простого ворчания. Намеченные на сегодня важные мероприятия лучше отложите на потом.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Телец

Тельцам рекомендуется постараться быть очень рачительными и аккуратными хозяевами. Постарайтесь не давать денег в долг и не идите ужшкммт ни на какие уступки в делах, касающихся вашего кошелька. Не потакайте своим собственным прихотям в покупках, проявите сдержанность в еде.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Близнецы

Звезды советуют Близнецам серьезнее относиться к своим снам. Видения будут яркими как никогда, а граница между ними и реальностью очень зыбкой. Во сне вы можете получить ценный совет или даже узнать будущее.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Рак

У Раков в этот день продемонстрировать силу в каком-то вопросе означает обеспечить себе нужный результат. Этот день наделяет вас уверенностью в себе, а также решительностью и спокойствием. Вы будете демонстрировать твердость как в личной жизни, так и на службе.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Лев

У Львов сегодня появится желание навести порядок, причем это относится не только в уборке, но и в личной жизни. Время подходит для укрепления отношений с близкими и устранения недоразумений. Можно заняться благоустройством дома.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Дева

Девам рекомендуется сегодня постараться избавиться от того, что тянет назад и мешает развеваться. Вы почувствуете себя гораздо лучше налегке. Поработайте со своей ложной скромностью. Задуманное может осуществиться благодаря энергетике этого дня.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Весы

Судьба может преподнести Весам приятные сюрпризы, если вы не будете проявлять с самого утра недовольство и грубость. Постарайтесь отнестись ко всему с улыбкой, и день оставит у вас приятные воспоминания.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Скорпион

Скорпионам звезды советуют немного ограничить общение, в противном случае вы рискуете услышать неприятные вещи. Кто-то захочет вас задеть или даст вам ложную информацию. Постарайтесь проявить мудрость и не выходите из себя.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Стрелец

Звезды склоняют Стрельцов к тому, чтобы сначала говорить, а потом думать, что может привести к неприятным последствиям. Под влиянием эмоций представители этого знака могут ненароком выболтать чужую тайну. Умерьте свой пыл и не будьте слишком критичны.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Козерог

Сегодня Козероги смогут реализовать самые смелые проекты, а также совершить что-то такое, на что раньше никогда бы не отважились. Постарайтесь больше времени в этот день провести с друзьями. Мечтайте и послушайте интуицию.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Водолей

Водолеев этот день не склоняет вас к тому, чтобы кому-то что-то доказывать. За любое дело вы будете браться неторопливо, а по возможности вообще его отложите. Астрологи советуют посвятить этот период себе и близким. Неплохо будет устроить дружескую вечеринку.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Рыбы

У Рыб появится шанс самоутвердиться на работе или в личной жизни. Проявите дипломатию и постарайтесь говорить как можно больше комплиментов окружающим. Период подходит для визита парикмахеру или косметологу, однако все же лучше ознакомьтесь с календарем стрижек.