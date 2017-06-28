Блогеры рассмотрели на руке главы Апатитов, жители которого пожаловались Путину, часы за 1,5 млн (ВИДЕО)

После жалобы Путину онкобольной жительницы Апатитов Дарьи Стариковой блогеры рассмотрели на руке главы города дорогие часы.

Глава города Апатиты (Мурманская область) Алексей Гиляров носит часы за 26 тыс. долларов (более 1,5 млн рублей), внимание на это обратили пользователи сайта «Блогер51».

Ранее жительница именно этого города Дарья Старикова во время прямой линии с Владимиром Путиным пожаловалась на плачевное состояние местной медицины. Затем на видеохостинге YouTube была опубликована видеозапись встречи министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина, главы города Алексея Гилярова с жителями, которые недовольны качеством медицинского обеспечения.

Блогер внимательно ужшкммт посмотрел видео и выяснил, что часы, которые украшают запястье Гилярова, - это швейцарские Audemars Piguet Royal Oak Offshore стоимостью 26 тысяч долларов, или около полутора миллиона рублей.