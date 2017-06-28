Португалия - Чили: онлайн трансляция 28 июня 2017, где смотреть полуфинал, прогноз на матч (ВИДЕО)

28 июня в Казани состоится первый полуфинал Кубка конфедерации-2017 между командами Португалия и Чили. Подробности предстоящего матча, ставки букмекеров, история встреч - все это читайте в обзоре Topnews.

"Казань Арена" принимает 28 июня 2017 года полуфинальный матч Кубка конфедераций 2017: на одном поле встретятся сборные Португалии и Чили. Начало игры в 21:00 мск. Cудить матч Португалия - Чили 28 июня будет иранская бригада арбитров во главе c Алирезой Фагани.

Прямую трансляцию матча Португалия - Чили 28 июня 2017 покажет "Первый канал", а на его сайте можно будет следить за противостоянием онлайн. Начало в 20:50 мск.

Португалия - Чили 28 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедераций. Прямая трансляция. ВИДЕО

Перед матчем

На групповом этапе Кубка конфедераций 2017 португальцы сыграли вничью с Мексикой (2:2), после чего ужшкммт одолели Россию (0:1) и разгромили Новую Зеландию (4:0).

Напомним, в матче с россиянами единственный гол забил лучший игрок мира Криштиану Роналду, еще раз доказавший, что ему хватит одного момента в матче, чтобы не уйти с поля без забитого мяча. Эта победа позволила португальцам занять первое место в группе А, а россиян ждало еще одно разочарование в матче с Мексикой (1:2).

Отметим, что помимо Роналду в сборной Жозе Сантуша разыгрался Андре Силва, которого уже называют наследником звездного форварда "Реала" и сборной Португалии. Новичок "Милана" уже успел отличиться на предварительном этапе голом в ворота Новой Зеландии и наверняка еще скажет свое слово и в предстоящем полуфинальном матче с чилийцами.

Россия - Португалия 0:1 ВИДЕО голов

Что касается сборной Чили, то напомним, в своей группе подопечные Хуана Антонио Пицци без видимых усилий прошли Камерун (2:0), после чего сыграли вничью с Германией и Австралией (оба матча - 1:1). Причем, в заключительном матче с австралийцами победители Кубка Южной Америки едва не проиграли, хотя до матча ни у кого не возникало сомнений, что чилийцы выйдут из группы.

Камерун - Чили 0:2 ВИДЕО голов

Отметим, что сборная Чили выступает в качестве новичка в турнире 2017 года. До этого команде не доводилось принимать участия в Кубке конфедераций, хотя представители этой сборной не раз завоевывали престижные международные награды, в том числе чемпионские титулы.

Любопытно будет увидеть противостояние с Роналду и К звездных игроков чилийской сборной Алексиса Сачеса и Артуро Видаля.

Билеты на полуфинал Кубка конфедераций

Билеты на матч Португалия - Чили 28 июня 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах "Казань Арены" и с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета для граждан РФ составляет 6 тысяч рублей.

По оценкам специалистов, на полуфинал Кубка конфедераций 2017 в Казань прибыло более 3 тысяч фанатов из Португалии и Чили, причем доля болельщиков из Португалии от общего числа болельщиков из двух стран составит примерно 8%.

Статистика личных встреч

История противостояний Португалия - Чили насчитывает всего три матча. Первый из них был сыгран еще в далеком 1928 году в рамках Олимпийских игр. Победу в том поединке одержала Португалия - 4:2. Затем команды встречались в 1972 году на Кубке независимости Бразилии. В том поединке победа также осталась за Португальцами - 4:1. В последний раз сборные играли товарищеский матч в 2011 году. Итог игры - боевая ничья 1:1.

Комментарии специалистов

Полузащитник сборной Португалии Адриен Силва поделился своим мнением о предстоящей игре.

"Я готов к завтрашнему матчу. В лучшей форме, насколько это возможно. Как остановить Видаля? У соперника сильная команда. Это будет напряжённая встреча. Будем упорно противостоять. Наша команда готова к этому. Мы полны желания вписать новую главу в историю. Ответственность такая же, какая была и на полуфинале Евро-2016? Мы должны ответственно представлять нашу страну. Дожди в Казани? Такие вещи не могут нам навредить. Это не скажется на командах", - сказал игрок.

Бывший защитник "Зенита" Бруну Алвеш, выступающий на нынешнем Кубке конфедераций в составе сборной Португалии, заявил, что мечтает выйти на финальный матч в Санкт-Петербурге.

"Я провел здесь много лет, но мне всё ещё кажется, что это первый раз. Горжусь, что представляю здесь Португалию. Это ещё один важный турнир для меня. Продолжу прилагать усилия, чтобы добиться ещё одной великой победы для нашей страны. Мы должны быть сильными. Каждый должен сделать всё возможное, чтобы победить. Я был очень хорошо принят в России, особенно в Санкт-Петербурге. Благодарен всем за то время, что я здесь провёл. Будет ли финал в Санкт-Петербурге особенным? Да, без всякого сомнения. Сыграть в финале – это мечта, настоящая мечта. Но давайте делать шаг за шагом. У нас игра против Чили, давайте продолжим наше путешествие", - заявил он.

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают Португалию фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу этой команды со средним коэффициентом 2,4, на ничью - 3,2, на успех Чили - 3,1.

Эксперты считают, что матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.19, а на ТМ 2,5 гола — за 1.76.

При этом самыми вероятными авторами голов называются Криштиану Роналду (2.05) и Алексис Санчес (2.70). Коэффициент на то, что забьют обе сборные, составляет 1.83. Ставки на проход Португалии а финал принимаются за 1.59, а на проход Чили — за 2.25.