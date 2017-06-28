Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве сегодня 28.06.2017 начинается на Пушкинском мосту

На 28 июня 2017 года мощи Николая Чудотворца в Москве уже посетили почти 1 миллион 200 тысяч человек. Очередь к святыне онлайн можно отслеживать в Сети.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно отслеживать в Сети

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве 28 июня начинается на Пушкинском мосту, сообщается на официальном портале принесения святыни в России.

Вход в очередь начинается в районе Пушкинского пешеходного моста. Ближайшей станцией метро к очереди является Фрунзенская. Расчетное время ожидания очереди к мощам в среду, 28 июня, составляет 6,5 часов. Ранее такое же время организаторы озвучивали накануне, во вторник.

Напомним, смотреть за очередью к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно на сайте Принесения мощей Николая Угодника в России, а также в соцсетях. Специалисты подчеркивают, что поклониться святыне можно ежедневно до 21:00 мск.

Отметим, что на сегодняшний день число паломников, посетивших мощи святителя Николая, составило 1 161100 человек.

Как ранее сообщал Topnews, святыня будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля. После этого мощи Николая Чудотворца отправят в Санкт-Петербург – там они будут выставлены для поклонения в Александро-Невской лавре.