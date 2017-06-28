Порошенко нашел причину коррупции на Украине в наследии СССР

Эксперты уверены, что слова Порошенко об СССР – признание себя "негодным президентом ".

Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Le Figaro заявил, что проблема коррупции на Украине так велика и тяжела в борьбе из-за тяжелого советского наследия.

«Поскольку она идет издалека — от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого», — цитирует Порошенко "Газета.ру".

При этом президент не уточнил, входит ли он, как бывший гражданин СССР, в список тех, в чьих умах коррупция «глубоко укоренилась».

Однако Порошенко ужшкммт подчеркнул, что власти страны продвигаются вперед в борьбе с коррупцией: «Я вам возражу: мы добились блестящих результатов в борьбе с коррупцией и в реформах, которые затронули все секторы нашей экономики и общества».

Он подчеркнул, что проводить реформы в стране, где идет война, крайне непросто.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя заявление украинского лидера в эфире радио Sputnik, привел пример из детской психологии.

"Когда маленький мальчик, либо маленькая девочка в чем-нибудь провинится – напакостит, нарисует на стенках, разольет еду, испачкает руки – он же никогда не говорит, что это "я сделал, извини, я виноват", он говорит "это не я, это кто-кто пришел с улицы, это Баба-яга". Так и здесь", –цитирует Вадима Колесниченко РИА Новости.

Политик считает заявление Порошенко проявлением политического инфантилизма. По его мнению, "таким образом он подтверждает, что Украина ему досталась "случайно", и он, как нарост на теле Украины, приносит неприятности".

"Самый простой способ, с точки зрения детской психологии, обвинить кого-то в том, что ты являешься негодным правителем, негодным президентом и неудачным гражданином собственного государства", – резюмировал эксперт.