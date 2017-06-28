В Москве женщина зарезала подругу в день выхода из тюрьмы

Женщине предъявили обвинение в убийстве подруги на западе Москвы.

Москвичку обвиняют в убийстве подруги при пьяной ссоре в день выхода из мест лишения свободы, сообщает ГСУ СК по Москве на своем сайте.

В отношении 33-летней женщины возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

По версии следствия, 26 июня в квартире одного из жилых домов по улице Ельнинской в городе Москве девушки отмечали выход одной из них из колонии, пили спиртное. Между ними вспыхнула ужшкммт ссора, и вернувшаяся из мест не столь отдаленных москвичка пырнула подругу ножом в грудь. От полученных ранений та скончалась на месте происшествия.

Выяснилось, что предполагаемая убийцы была ранее судима за хранение наркотических средств, и была освобождена из мест лишения свободы как раз 26 июня.

Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении жительницы столицы меры пресечения в виде заключения под стражу.