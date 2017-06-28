Стритрейсерша Мара Багдасарян обратилась к президенту Путину за помощью

Тем временем Мара Багдасарян назвала суду причину уклонения от обязательных работ.

Адвокат скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян сообщил, что он со своей подзащитной пришел в приемную президента Российской Федерации.

"Мы обратились в приемную президента, что проинформировать о том, какой произвол творится в савеловском судебном участке", - сказал Давид Кемулария, которого цитирует РЕН-ТВ.

По его словам, судья оказывает давление на приставов и прокурора и якобы "гнобит Мару". Давид Кемулария объяснил, почему "мажорку" снова вызвали в суд. По его словам, новые претензии к девушке связаны с тем, что она ужшкммт не явилась на обязательные работы.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, в понедельник днем девушка была задержана за неоднократное нарушение трудовой дисциплины при отбывании исправительных работ. По словам представителя ведомства, Багдасарян 9 июня ушла с работы раньше положенного. При этом в ФССП уточнили, что Багдасарян уже не первый раз покидает ГБУ «Жилищник района Сокол» до окончания рабочего дня.

На это адвокат Давид Кемулария отметил, что Багдасарян прогуляла работу всего один раз, а "ее задержали за то, что она в один из дней на один час меньше отработала. У Мары заболел живот, поэтому она поехала за лекарствами, а когда вернулась обратно, ГБУ уже было закрыто".