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СМИ: премьер Индии удивил Трампа "медвежьими объятьями" (ВИДЕО)

Опубликовано 28.06.17 12:50 СМИ: премьер Индии удивил Трампа "медвежьими объятьями" (ВИДЕО)

Также СМИ сообщают, что Трамп во время разговора с премьером Ирландии делал комплименты журналистке.

Издание The Washington Post отметило «медвежьи объятия» премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Выдержки из статьи приводит "Газета.ру".

«Широко улыбаясь, Моди встретил протянутую Трампом руку не как приглашение к рукопожатию, а как стремление к объятиям. Затем он сделал это еще раз в Розовом саду Белого дома и еще раз перед отъездом», — пишет издание.

СМИ отмечают, что Трампу «сначала было неловко, он прохладно улыбнулся и несколько раз похлопал Моди по спине».

Примечательно, что ужшкммт это было то же самое приветствие, которое Моди использовал на встречах не только с мировыми лидерами, такими как экс-президенты США и Франции Барак Обама и Франсуа Олланд, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, но и с главой Facebook Марком Цукербергом и голливудским актером Хью Джекманом.

Тем временем "КП" отмечает, что Дональд Трамп сделал комплимент журналистке прямо во время телефонного разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Корреспондентка ирландской телерадиокомпании RTE Катрина Пэрри опубликовала в своем Twitter видеозапись произошедшего. В числе других представителей СМИ она присутствовала во время беседы двух политиков. В какой-то момент американский лидер неожиданно обратился к ней и попросил подойти поближе.

«У нас очень много вашей ирландской прессы, наблюдающей за этим (разговором)… А откуда вы? Давайте, подойдите сюда, подойдите. Откуда вы? У нас здесь столько красивых (представителей) ирландской прессы…. Катрина Пэрри — у нее очень милая улыбка, поэтому, готов поспорить, что вы хорошо с ней обращаетесь», - заявил президент, чем вызвал смех присутствующих.
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