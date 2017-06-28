Португалия - Чили: прогноз на матч 28.06.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Кубка конфедераций Португалия - Чили 28 июня 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

28 июня 2017 года на поле "Казань Арены" состоится матч полуфинала Кубка конфедераций 2017 между сборными Португалии и Чили. Начало в 21:00 мск.

В прямом эфире матч Португалия - Чили 28 июня 2017 покажет "Первый канал". Также на сайте канала можно следить за ходом поединка онлайн. Начало в 20:50 мск.

Португалия - Чили 28 июня 2017. Смотреть онлайн Кубок Конфедераций. Прямая трансляция. ВИДЕО

На пути к полуфиналу Кубка конфедераций 2017 Португалия на групповом этапе сыграла с Мексикой (2:2), победила Россию (0:1) и Новую Зеландию (4:0).

Россия - Португалия 0:1 ВИДЕО голов

Чилийцы одолели Камерун (2:0), а затем сыграли вничью с Германией и Австралией (оба матча - 1:1).

Камерун - Чили 0:2 ВИДЕО голов

Статистика личных встреч

История ужшкммт противостояний Португалия - Чили насчитывает всего три матча. Первый из них был сыгран еще в далеком 1928 году в рамках Олимпийских игр. Победу в том поединке одержала Португалия - 4:2. Затем команды встречались в 1972 году на Кубке независимости Бразилии. В том поединке победа также осталась за Португальцами - 4:1. В последний раз сборные играли товарищеский матч в 2011 году. Итог игры - боевая ничья 1:1.

Прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают португальцев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу европейской команды в среднем с коэффициентом 2,4, на ничью - 3,2, на успех Чили - 3,1.

Комментарии специалистов

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает Португалию фаворитом матча с Чили.

"Не готов назвать этот матч скрытым финалом, исходя из того, что на этом турнире всего восемь команд. Этот турнир тем и отличился, что все команды, которые рассчитывали выйти из группы, в итоге и вышли, за исключением нашей команды. Турнир быстрый, короткий. Те команды, которые обладают более сильными игроками, вышли в полуфиналы. Поэтому даже если в финале будет противостояние Чили – Мексика, то и оно будет хорошим и качественным. Фаворитом считаю Португалию, болеть тоже буду за неё. У Португалии есть Роналду, который лишний раз всё доказал. Хотя у Чили есть Санчес, тоже очень сильный футболист, это будет противостоянием матча, но у Португалии больше индивидуально сильных исполнителей. Даже при проблемах в составе могут выйти Нани, Куарежма — выбор у Португалии большой", - сказал специалист.

Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

"Насколько сравнимы команды? Все команды разные. Чилийцы сильные, динамичные и сбалансированные. Мы готовы к борьбе. Это в португальской крови. У нас есть свои положительные стороны. Можно ли считать, что чемпионы Европы и Южной Америки – сильнейшие на этом турнире? Мои фавориты – немцы, которые стали чемпионами мира. Геррейро завтра точно не сыграет. Посмотрим, сможет ли он восстановиться к последующим матчам. Бернарду Силва? У нас есть ещё 24 часа, чтобы принять решение по его готовности к полуфиналу", - сказал специалист.

Полузащитник сборной Чили Марсело Диас, в свою очередь, назвал форварда португальцев Криштиану Роналду потрясающим и опасным футболистом.

"Мы в курсе, кто такой Роналду. Он потрясающий и в то же время опасный футболист. Криштиану провёл выдающийся сезон, и сейчас он с теми же силами его возобновит. Трудно сказать, как Роналду будет играть. Мы постараемся лишить его пространства для манёвра, намерены дать ему мало шансов. Для нашей сборной было важно приехать на Кубок конфедераций в качестве победителей Кубка Америки, ведь это всегда добавляет оптимизма и уверенности в силах. В целом Чили дружная команда. Конечно, за нас выступают Видаль, Санчес, но мы сильны в первую очередь как коллектив", - отметил он.

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Торроха Пицци отметил, в свою очередь, что сборная Чили будет стремиться навязать Португалии свой футбол.

"Мы сыграем с сильнейшим соперником. Очень рады быть в Казани и играть в полуфинале. Это была первоочередная цель для команды — попасть в полуфинал. Нам предстоит сложный матч. Будем выкладываться на все 100%, чтобы выйти в финал. К счастью, все 23 игрока готовы играть. Мне безразлично, кто является фаворитом предстоящей встречи. Сделаем всё, чтобы навязать сопернику нашу игру и выйти в финал. Мы выражаем соболезнования семьям, которые потеряли близких из-за природных катаклизмов в Португалии. Сантуш заслуживает большого уважения. Хорошо, что у меня была возможность выступать в лучших клубах мира и я познакомился с ним. Вообще, мы чувствуем привилегию, так как можем использовать всех 23 футболистов в завтрашнем матче. Санчес хорошо себя чувствует. Мы будем стремиться навязать сопернику свой футбол. Если нам это удастся, то останемся агрессивной командой. Мы всегда были сильны как в обороне, так и в нападении. Уверен, завтра получится великолепная игра", - заявил он.