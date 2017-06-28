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Обанкротившийся директор Новосибирского оперного театра Кехман ушел в декрет

Опубликовано 28.06.17 10:31 Обанкротившийся директор Новосибирского оперного театра Кехман ушел в декрет

По информации СМИ, театр возглавит менеджер из пивоваренной компании "Балтика".

В Новосибирске директор местного оперного театра Владимир Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком. Предполжительно, его отпуск продлится три года.

Как пишет "Российская Газета" со ссылкой на руководителя департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову, два месяца назад у Кехмана родился ребенок.

Временно возглавит Новосибирский театр оперы и балета бывший менеджер по персоналу пивоваренной компании "Балтика" Снежана Любарь. По информации Flashsiberia, она станет ужшкммт и. о. директора пока действующий генеральный директор театра Владимир Кехман находится в декретном отпуске. 

Как писал TopNews, Владимир Кехман возглавил Новосибирский театр оперы и балета в 2015 году. Это произошло после того, как его предшественник Борис Мездрич покинул пост из-за скандала вокруг оперы "Тангейзер". Постановку сняли с показа из-за того, что православные верующие, в том числе официальные представители РПЦ, пожаловались на оскорбление своих чувств:  в опере Иисус Христос появляется в эротическом контексте. 
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