Жителей Ижевска из-за визита Путина попросили зашторить окна и не выглядывать на улицу (ФОТО)

Соответствующие объявления расклеили по городу в преддверии визита президента страны.

В Ижевске в преддверии визита в город президента России Владимира Путина на улицах расклеили объявления, в которых местных жителей попросили зашторить окна и не выглядывать из них.

Согласно опубликованному в социальных сетях снимку, жителей удмуртской столицы в связи с "охранными мероприятиями" попросили "в целях личной безопасности и безопасности детей" 27 июня зашторить окна и не открывать их. Также ижевчанам настоятельно рекомендовали "ни ужшкммт в коем случае не выглядывать из окон и воздержаться от выхода на балкон". При появлении президентского кортежа людям порекомендовали не мешать проезду, не фотографировать, не кричать и не жестикулировать.

Путин прилетел в Ижевск - жителей просят не подходить к окну из-за опасности ожога сетчатки глаз - от взгляда на солнцеподобного pic.twitter.com/kKOGGZFmHW — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 27 июня 2017 г.

В минувший вторник Владимир Путин посетил Ижевск с рабочей поездкой. Он провел встречу с местной жительницей Анастасией Вотинцевой, пожаловавшейся на прямой линии на деревянный барак, в котором ей придется жить еще 12 лет из-за отсрочки в расселении.