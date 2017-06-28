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На базе Хмеймим в Сирии замечен новейший российский "Терминатор-2" (ФОТО)

Опубликовано 28.06.17 09:36 На базе Хмеймим в Сирии замечен новейший российский "Терминатор-2" (ФОТО)

Официально о переброске этого вида техники в Сирию не сообщалось.

В Сирии, во время посещения президентом страны Башаром Асадом российской авиабазы Хмеймим была замечена новейшая боевая машина поддержки танков БМПТ-72, известная как "Терминатор 2".

Ранее о переброске этого вида техники в Сирию официально ничего не сообщалось. Какие задачи будет выполнять БМПТ-72, не уточняется. На фотографии боевой машины обратили внимание пользователи соцсетей.

Отмечается, что БМПТ-72 выполнена на базе шасси танка Т-72. На боевой машине ужшкммт установлены две спаренные 30-мм автоматические пушки, один танковый пулемет калибра 7,62 мм. На боковых сторонах башни "Терминатора-2" находятся два бронированных кожуха, а внутни них установлены транспортно-пусковые контейнеры с управляемыми ракетами 9М120-1 или 9М120-1Ф/4, способными поражать бронированные цели на дальности до 6 километров.
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