Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн 28.06.2017: где начинается очередь к Храму Христа Спасителя

Очередь к мощам Николая Чудотворца 2017 сегодня: эксперты рассказали, что важно знать, находясь в очереди.

В российской столице продолжается поклонение верующих мощам Николая Чудотворца 2017. Согласно последним данным, святыне уже поклонинились 1 124 000 человек (данные на утро вторника). Паломники продолжают прибывать к храму Христа Спасителя, в готовности отстоять длинную очередь и совершить поклонение мощам Николая Чудотворца.

Представители РПЦ дали важные рекомендаций для верующих, решивших совершить паломничество к святыне. В Церкви отмечают, что доступ к мощам открыт ежедневно с 8 утра до 21:00 мск.

"Нахождение в очереди – данность, которая может принести духовную ужшкммт пользу паломнику. Не тратьте время понапрасну: возьмите с собой текст акафиста святителю Николаю, молитвослов, Евангелие.... Уже в очереди на набережной вы можете читать акафист, молиться своими словами и просить за тех, кто вам дорог, и о себе. Как показывает опыт, так время пройдет быстрее, а вы успеете вдумчиво попросить обо всем и обо всех", — отмечается на официальном сайте принесения святыни в Россию.

Как подчеркивают организаторы, очередь вдоль Пречистенской набережной разбита на отсеки, что "позволяет людям не стоять в затылок друг другу и не спешить". Переходя из отсека в отсек не важно, где находится паломник – в начале группы или в ее конце.

"Во время нахождения в отсеке вы можете присесть в специально стоящем здесь автобусе, опереться на ограждение набережной. Некоторые берут с собой складные стульчики и коврики-пенки", — напомнили в Церкви.

С благословения патриарха Кирилла, все паломники, вставшие в очередь до ее закрытия в 18.00, "обязательно попадут к мощам в этот день". Также верующим не стоит забывать о соответствующем одеянии - женщины в юбках ниже колен, а мужчины в одежде, закрывающей плечи и колени.

"Позаботьтесь и о своем комфортном самочувствии. Если день солнечный – возьмите с собой шляпу или панаму, солнечные очки, солнцезащитный крем. Ввиду капризного характера нынешнего лета, не забудьте зонт или дождевик, ветровку. В холодную погоду одевайтесь соответственно. При необходимости, возьмите с собой лекарственные препараты, которые вы постоянно принимаете", — советуют паломникам.

В РПЦ также сообщили, что у входа в очередь верующим предстоит пройти досмотр. С собой нельзя брать жидкости в стеклянной таре, а также воспламеняющиеся жидкости и колюще-режущие предметы.

"Следует быть готовыми к тому, что прикладываются к мощам очень быстро. Это оправданно: если дать каждому паломнику хотя бы на две-три секунды больше времени, стояние в очереди для других продлится в два раза дольше. Именно поэтому стоит посвятить молитве время ожидания в очереди. Если вы хотите приложить к мощам святителя Николая иконки, нательный образок – заранее возьмите их в руку и приложите к боковой стороне ковчега, в котором почивают мощи, в тот момент, когда сами будете прикладываться устами к его верхней части", — пишут организаторы.

Добавим, что следить онлайн за очередью к мощам Николая Чудотворца в Москве 2017 можно на официальном сайте принесения святыни. Мощи пробудут в российской столице до 12 июля 2017 года, а затем отправятся в Санкт-Петербург.