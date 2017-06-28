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Впервые опубликовано детальное ФОТО звезды, способной погубить Землю

Опубликовано 27.06.17 23:21 Впервые опубликовано детальное ФОТО звезды, способной погубить Землю

Бетельгейзе в 1400 раз больше нашего светила, а также входит в ТОП-3 по степени угрозы для жизни на планете Земля.

Самый качественный снимок красного сверхгиганта из созвездия Ориона - звезды Бетельгейзе сделала обсерватория Atacama Large Millimeter Array. Звезда расположена на расстоянии 650 световых лет от Солнца, а ее размеры превосходят солнечные в 1200 раз.

Первоисточником снимка выступил официальный сайт института перспективных исследований Дублина. Сделать уникальную фотографию помогла расположенная в Чили сверхмощная обсерватория ALMA, которая на максимально близком расстоянии запечатлела звезду Бетельгейзе из созвездия Ориона.

Ученые ужшкммт предполагают, что объем данного массивного объекта больше Солнца примерно в 1400 раз. Расчеты показали, что если бы Бетельгейзе оказалась в центре Солнечной системы, она заняла бы пространство вплоть до орбиты Юпитера.

На фото видно, что внешние слои звезды имеют неравномерную температуру, причина, как и у Солнца — в вариациях магнитного поля. За звездой тянется огромный шлейф газа, предположительно, выделяемого при "горении" сверхгиганта. Размеры газового облака сопоставимы с размерами Солнечной системы.

Отметим, что специалисты поместили Бетельгейзе на вторую позицию ТОПа-3 по степени угрозы для жизни на планете Земля. Если Бетельгейзе превратится в сверхновую, то вспышка взрыва осветит чуть ли не половину галактики, выброшенное вещество с колоссальной скоростью унесется в космическое пространство, бомбардируя попадающиеся по пути планеты, уничтожая взрывной волной и радиацией на них жизнь.

Впрочем, к счастью звезда находится от Солнца на расстоянии от 495 до 650 световых лет. Смертельным же считается взрыв сверхновой, который бы произошел в радиусе 30 световых лет.
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