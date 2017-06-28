Курс доллара на сегодня, 28 июня 2017: в ЦБ РФ заявили, что экономике нужен сильный рубль

Курс валют на сегодня, 28 июня 2017: Банк России опустил официальный курс доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 июня 2017 опустился на 12 копеек и составил 58,88 руб. Курс евро на сегодня был понижен на 13 коп. — до 65,96 руб.

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Согласно докладу Банка России по денежно-кредитной политике, большинство российских компаний, включая экспортеров, заинтересованы в укреплении курса рубля.

В частности, в документе приводятся расчеты курса "нулевой рентабельности" для основных видов ужшкммт производств с целью оценки того, какие отрасли могут быть заинтересованы в сильном рубле, а какие — в слабом.

Проведенные расчеты показали, что больше всех от укрепления рубля выигрывают текстильное и швейное производство, а также производство машин оборудования и электрооборудования. Отрицательный эффект от укрепления российской валюты испытают промежуточные производства, ориентированные на внешний спрос, например, производители изделий из дерева, пластмассы и резины.

Оказалось, что для большинства производителей сильный рубль не только не приводит к снижению финансовой устойчивости, но и увеличивает рентабельность. Кроме того, регулятор пришел к выводу о том, что если ослабление рубля стимулирует рост выпуска в ряде отраслей, то при укреплении российской валюты не происходит сокращения выпуска.

"Это, вероятно, связано с нежеланием фирм снижать выпуск и занятость, вместо чего они предпочитают корректировать цены и зарплату. Таким образом, изменение параметров производственной деятельности компаний в связи с укреплением рубля может оказывать различное влияние на их финансовое положение", — сказано в докладе регулятора.