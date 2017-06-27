Курс доллара на сегодня, 28 июня: рубль упал, но вскоре продолжит рост - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 28 июня 2017: ЦБ опустил официальный курс доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 июня 2017, ЦБ РФ

Банк России понизил официальный курс доллара расчетами на завтра на 12 копеек — до 58,88 руб., свидетельствуют данные ЦБ. Курс евро понижен на 13 копеек — до 65,96 руб.

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Не смотря на благоприятную динамику нефти, добравшись до отметки 58,60, рубль так и не смог продолжить свое укрепление. А вот нефть Brent в течение дня добиралась до ужшкммт отметки 47,28 долл./барр., и может пойти дальше.

"Вероятнее всего, в дело вступило несколько негативных факторов. Во-первых, это завершившийся налоговый период, который снизил спрос на рубль. Во-вторых, это плохие известия из корпоративного сектора. Разговоры об аресте 32% акций одного из крупнейших операторов МТС и других активов, принадлежащих АФК «Система» в рамках судебного разбирательства с «Роснефтью», надавили на рубль. Однако мы полагаем, что эта история скоро уйдет со сцены, и рынок полностью сконцентрируется на динамике нефти", - комментирует ситуацию на валютном рынке старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Как отмечает эксперт, сегодня ночью и в среду все внимание будет направлено на данные Американского института нефти (API) и Минэнерго США. Если показатели вновь подтвердят сокращение объемов запасов, а объем добычи останется прежним, это может поддержать спрос на нефть. Brent отправится первым делом к 48,20.

"При таком сценарии USD/RUB сможет вновь вернуться к 58,60 и нацелиться на 58,00", - считает эксперт.