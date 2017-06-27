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Неонацист Тесак приговорен к 10 годам колонии строгого режима

Опубликовано 27.06.17 21:04 Неонацист Тесак приговорен к 10 годам колонии строгого режима

Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм.

Бабушкинский суд Москвы приговорил лидера движения "Реструкт" Максима Марцинкевича (Тесак) к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападении на людей, передает "Интерфакс".

Согласно приговору, Марцинкевича признали виновным в разбое (часть 2 статьи 162 УК), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и возбуждении ненависти (часть 2 статьи 282 УК). По делу также проходят еще девять участников организации «Реструкт».

Добавим, что участникам движения Марцинкевича суд назначил сроки от 3 до 10 лет колонии, сообщают РИА Новости. Подельник националиста Дмитрий Шельдяшов получил десять лет, как и сам Марцинкевич. Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова ужшкммт приговорены к трем годам колонии общего режима, Евдоким Князев и Роман Максимов — к пяти годам, Михаил Шаланкевич — к шести. Александр Шанкин получил шесть лет воспитательной колонии, так как на момент преступления был несовершеннолетним.

По версии следствия, в 2013-2014 годах Марцинкевич и участники возглавляемой им организации «Реструкт» «под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков», нападали на граждан в Москве, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Кроме того, потерпевших избивали, «завладевали их имуществом, а в целях унижения человеческого достоинства, публично обливали красящими веществами».
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