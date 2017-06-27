Децл подал в суд на Басту за оскорбления в соцсетях

Общая сумма исковых требований составляет 4 миллиона рублей.

Рэпер Кирилл Толмацкий известный как Децл подал четыре иска к Василию Вакуленко (Баста) из-за оскорблений в микроблоге Twitter. Общая сумма, которую потребовал Кирилл в качестве компенсации морального вреда, составила 4 млн рублей.

"Кирилл Толмацкий подал четыре новых иска к Вакуленко в связи с оскорблениями в соцсетях. Мы не отказываемся от того, что ущерб по каждому оскорблению равен одному миллиону рублей, поэтому общая сумма составляет 4 миллиона рублей. Плюс мы ужшкммт заявляем помимо морального ущерба компенсацию суммы юридических услуг, расходов по перелету и так далее", — пояснил РИА Новости адвокат истца Роман Лалаян.

Как заявил Лалаян, Толмацкий никогда не оскорблял Вакуленко, не задевал его семью, и он продолжит так себя вести, поскольку является воспитанным человеком. Отмечается, что Децл считает порочащими честь и достоинство четыре поста Басты.

"Я считаю, что это невоспитанно и недостойно публичного человека. А мне такой пиар не нужен, он меня не спросил", — прокомментировал Лайфу ситуацию Децл.

Тем временем рэпер Баста заявил, что готов отказаться от своих слов о том, что Кирилл Толмацкий является гермафродитом в случае, если тот предоставит опровергающие это заявление результаты медицинской экспертизы, пишет "Лента.ру".

«Я написал, что ходят слухи, что Кирилл Толмацкий — гермафродит», — объяснил Вакуленко. Он пообещал написать большое опровержение в случае, если Децл сумеет доказать обратное: «Нужно медицинское заключение, что у него нет одновременно мужских и женских половых органов».

Баста также объяснил публикацию в Twitter о «знатной шерсть».

"Эта фотография была опубликована в ответ на непрекращающиеся выпады Кирилла Толмацкого в мою сторону и в сторону моих коллег. Он постоянно в интервью, в Facebook рассуждает почему-то обо мне, моей музыке и моих друзьях", - заявил Вакуленко.

При этом рэпер добавил, что ответный иск против Децла подавать не собирается. «Толмацкий просто продолжает паразитировать на нашем творческом объединении, допуская всевозможные негативные оценки, неэтичные высказывания, на что получает соизмеримые, на мой взгляд, ответы. Наше общение происходит в интернете и тон ему задает сам Кирилл», — заключил Баста.

Напомним, скандал между рэперами возник, после того как Децл выразил возмущение шумом в клубе "Газгольдер", который принадлежит Басте. Вакуленко отреагировал на выпад Децла, обозвав его в Сети. За оскорбление суд взыскал с Басты 50 тысяч рублей.