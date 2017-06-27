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Путин подарил путевку в Сочи жительнице барака из Ижевска

Опубликовано 27.06.17 19:00 Путин подарил путевку в Сочи жительнице барака из Ижевска

Путин во вторник прибыл в Ижевск с рабочей поездкой.

Владимир Путин посетил аварийный дом в Ижевске в ходе рабочей поездки в столицу Удмуртской Республики и лично ознакомился с условиями проживания жильцов дома в проезде Чапаева. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Напомним, в ходе Прямой линии с Президентом жительница города Анастасия Вотинцева рассказала Владимиру Путину, что вынуждена проживать с детьми в аварийном доме. Она также уточнила, что жильё признано аварийным, однако предполагается, что снос должен произойти лишь в 2029 году.

Отмечается, что поездка Путина ужшкммт в столицу Удмуртии совпала с днем рождения женщины и глава государства подарил ей цветы и туристическую путевку в Сочи.

Во время вручение Путин заявил, что у него есть «простой, но хороший» подарок: «Это поездка в Сочи. С семьей, конечно», — сказал он.

«Вы мой самый главный подарок», — призналась в свою очередь именинница.

Стоит отметить, что в сюжете Первого канала врио главы Удмуртии Александр Бречалов доложил Путину, что аварийный многоквартирный дом будет включен в программу расселения.

«Проект мы стараемся сделать к декабрю, а с 2018 года мы начнем расселять», — отметил глава региона.

Ранее стало известно, что Следственный комитет начал проверку после жалобы Анастасии.
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