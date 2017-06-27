В Санкт-Петербурге мальчик умер, когда его приятели столкнули в Неву "по приколу"

Стали известны подробности смерти 12-летнего школьника, утонувшего в Неве.

В Санкт-Петербурге сегодня подняли из Невы тело 12-летнего Димы Богданова. Школьник пропал 22 июня. Он ушел гулять с друзьями и не вернулся, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Несколько дней в Невском районе шли масштабные поиски, волонтеры расклеивали листовки с приметами ребенка. Оказалось, что Дима утонул еще в день исчезновения. За 4 дня водолазы обследовали полторы тысячи квадратных метров акватории Невы. Тело обнаружили только сегодня - на глубине, в сорока метрах от места падения ужшкммт ребенка в воду.

По версии СКР, во время игры один из подростков в шутку столкнул приятеля с парапета в воду. 13-летний приятель погибшего признался, что во время прогулки из шалости столкнул Дмитрия Богданова с края бетонной плиты в воду. Сообразив, что друг не может выбраться сам, он прыгнул за ним, но и сам чуть не утонул – на берег выбрался благодаря прохожим, пишет "Фонтанка".

О смерти друга дети не стали рассказывать взрослым. Все они из благополучных семей, в поле зрение опеки и субъектов профилактики никто из них не попадал. Для выяснения всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).