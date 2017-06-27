Вирус Petya атаковал крупнейшие компании России и Украины

Причиной масштабной хакерской атаки 27 июня 2017 стал вирус Petya: пострадали 80 крупнейших компаний России и Украины.

Компании России и Украины 27 июня 2017 таковал вирус-вымогатель Petya

Во вторник, 27 июня, атаке вируса-шифровальщика Petya подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea, TESA и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold), сообщает ТАСС со ссылкой на компанию Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений.

По данным экспертов, новый вирус блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. Масштабная атака на компании в России и на Украине была зафиксирована в районе 14:00 мск. Он распространяется в локальной сети так же, как известный вирус WannaCry. Недавно вирус Petya использовала группа Cobalt с целью скрыть следы ужшкммт целевой атаки на финансовые учреждения.

Какие компании атаковал вирус-вымогатель Petya?

В пресс-службе Mars в России сообщили, что проблемы в результате атаки были только у бренда корма для животных Royal Canin, а не у всей компании. Представитель Royal Canin подтвердил наличие сложностей с IT-системами подразделения.

Также стало известно об атаках компьютеров правительства Украины, магазины "Ашан", Приватбанк, операторов связи "Киевстар", LifeCell, "Укртелеком", аэропорта "Борисполь". Жертвами кибератаки также оказались украинские компании "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровская электроэнергетическая система".

Как бороться с вирусом Petya?

Всего в результате атаки с помощью вируса-шифровальщика Petya.A пострадали больше 80 компаний в России и на Украине, пишет RSN.

Для прекращения распространения вируса нужно немедленно закрыть TCP-порты 1024–1035, 135 и 445.

Ранее 27 июня хакерскую атаку на корпоративные серверы зафиксировала «Роснефть». Компания сообщила в Twitter, что по факту кибератаки «Роснефть» обратилась в правоохранительные органы.